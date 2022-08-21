Дзюба высказался о своей первой тренировке в "Адана Демирспор"

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Дзюба высказался о своей первой тренировке в "Адана Демирспор"

Фото: твиттер "Аданы Демирспор"/Автор неизвестен

Бывший форвард "Зенита" Артем Дзюба высказался о своей первой тренировке в турецком клубе "Адана Демирспор". 

По словам футболиста, у него остались только положительные эмоции.

"Великолепные впечатления после тренировки. Сегодня было тактическое упражнение, подготовка к "Фенербахче".

Восхищаюсь и наслаждаюсь каждой минутой на поле. К матчу готовы", – сказал нападающий. 

Напомним, что в новый клуб Дзюба перебрался 18 августа. 

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