Фото: твиттер "Аданы Демирспор"/Автор неизвестен

Нападающий турецкого клуба "Адана Демиспор" Артём Дзюба высказался о подписании контракта с новым клубом.

Напомним, что до переезда в Турцию форвард играл за "Зенит", а летом стал свободным агентом.

"Спасибо руководству "Адана Демирспор" за доверие. Спасибо всем, кто помогал и верил. Спасибо семье и близким, что всегда со мной. Обещаю, что не подведу", — написал Дзюба в своём телеграм-канале.

Отметим, что 33-летний Дзюба является четырёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны.

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