Дзюба успешно прошел медосмотр в "Адана Демирспор"
Фото: сайт "Адана Демирспор"/Автор неизвестен
Российский форвард Артем Дзюба успешно прошел медосмотр в турецком клубе "Адана Демирспор", о чем сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, что днем ранее бывший игрок "Зенита" заключил контракт с турецким клубом по схеме "1+1".
Дзюба покинул питерский клуб летом этого года. Экс-форвард сборной России - четырехкратный чемпион страны, трехкратный победитель Кубка страны и четырехкратный обладатель Суперкубка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24