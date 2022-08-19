Дзюба успешно прошел медосмотр в "Адана Демирспор"

Фото: сайт "Адана Демирспор"/Автор неизвестен

Российский форвард Артем Дзюба успешно прошел медосмотр в турецком клубе "Адана Демирспор", о чем сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что днем ранее бывший игрок "Зенита" заключил контракт с турецким клубом по схеме "1+1".

Дзюба покинул питерский клуб летом этого года. Экс-форвард сборной России - четырехкратный чемпион страны, трехкратный победитель Кубка страны и четырехкратный обладатель Суперкубка.

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