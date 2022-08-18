Дзюба стал игроком турецкого клуба
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Нападающий Артем Дзюба стал игроком турецкого клуба "Адана Демирспор".
По информации "Спорт-Экспресса", 33-летний россиянин будет зарабатывать в новой команде около 1,5 миллиона евро.
Напомним, что этим летом бывший игрок "Зенита" стал свободным агентом. В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга.
После двух туров чемпионата "Адана Демирспор" занимает первое место.
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|Денизлиспор
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|28
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|27
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|28
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|Кайсериспор
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