Дзюба стал игроком турецкого клуба

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Дзюба стал игроком турецкого клуба

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий Артем Дзюба стал игроком турецкого клуба "Адана Демирспор".

По информации "Спорт-Экспресса", 33-летний россиянин будет зарабатывать в новой команде около 1,5 миллиона евро.

Напомним, что этим летом бывший игрок "Зенита" стал свободным агентом. В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

После двух туров чемпионата "Адана Демирспор" занимает первое место.

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