Дзюба согласовал условия контракта с турецким топ-клубом

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Форвард сборной России Артем Дзюба все ближе к переходу в турецкий топ-клуб.

Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", звездный российский футболист близок к подписанию контракта с "Фенербахче".

Контракт будет рассчитан на 2 года, а зарплата 33-летнего россиянина будет не сильно отличаться от той, что была у него в "Зените".

В прошедшем сезоне РПЛ форвард провел 28 матчей, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.

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