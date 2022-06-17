Дзюба согласовал условия контракта с турецким топ-клубом
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Форвард сборной России Артем Дзюба все ближе к переходу в турецкий топ-клуб.
Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", звездный российский футболист близок к подписанию контракта с "Фенербахче".
Контракт будет рассчитан на 2 года, а зарплата 33-летнего россиянина будет не сильно отличаться от той, что была у него в "Зените".
В прошедшем сезоне РПЛ форвард провел 28 матчей, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.
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