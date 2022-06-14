Дзюба провел тренировку по MMA с известным тренером

Фото: сайт "СЭ"/Автор неизвестен

Бывший форвард "Зенита" Артем Дзюба провел тренировку по MMA под руководством известного тренера Тараса Кияшко.

Соответствующее фото опубликовало издание "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в конце мая Дзюба объявил об уходе из "Зенита".

В составе клуба из Санкт-Петербурга он играл с июля 2015 года. В его активе 108 голов и 71 передача в 249 матчах за сине-бело-голубых.

В составе клуба он стал четырехкратным чемпионом, два выигрывал Кубок и четыре раза Суперкубок России.

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