Дзюба получил предложения от трех турецких клубов
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассматривает предложения от трех турецких клубов, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют "Галатасарай", "Фенербахче" и "Коньяспор". Форвард вскоре станет свободным агентом, поэтому сможет перейти в другой клуб бесплатно. При этом Дзюба хочет получать два миллиона евро в год после уплаты налогов.
В минувшем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
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