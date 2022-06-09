Дзюба получил предложения от трех турецких клубов

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассматривает предложения от трех турецких клубов, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют "Галатасарай", "Фенербахче" и "Коньяспор". Форвард вскоре станет свободным агентом, поэтому сможет перейти в другой клуб бесплатно. При этом Дзюба хочет получать два миллиона евро в год после уплаты налогов.

В минувшем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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