Дзюба покинул расположение "Рубина". В клубе прокомментировали

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов сообщил, что нападающий Артем Дзюба покинул расположение казанского клуба.

"Дзюбы нет в расположении "Рубина", он покинул Казань перед игрой с "Уфой". Он не обещал приехать снова. Если приедет, то приедет, я вообще ни на что не рассчитываю, у меня есть команда, которая играет. При чем здесь Дзюба? Он приезжал поправлять форму. Уехал. По моей информации, он уйдет куда-то в иностранный клуб", – приводит слова Сайманова ТАСС.

Напомним, что 33-летний Дзюба несколько недель назад покинул "Зенит" и стал свободным агентом. В настоящее время футболист находится в поисках нового клуба.

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