Дзюба отказывается играть в России

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Известный комментатор Константин Генич не подтвердил информацию о том, что российский форвард Артем Дзюба может перейти в "Краснодар".

По словам Генича, футболист не хочет играть в России.

"Мне эту информацию не подтвердили. Сказали, что в России он играть не хочет. Он ищет варианты за рубежом и будет ждать варианты до талого. Если не найдет ничего в Европе, придется искать пожарный вариант и останется в России. Может быть, арабская страна, почему нет.

На финише карьере он хочет попробовать, что такое — играть за границей. Мне кажется, он уже устал от давления, которое на него оказывают здесь. Может быть, это будет Ближний Восток или Турция. Но если он не понизит условия, то сложно будет договориться", — сказал комментатор.

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