Дзюба определился с приоритетом для продолжения карьеры

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба намерен перебраться в чемпионат Турции, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, турецкий вариант является приоритетом для форварда. При этом маловероятно, что он останется в России. Контракт форварда с "Зенитом" истекает в конце июня и он станет свободным агентом. Таким образом, игрок сможет сменить клуб бесплатно.

В завершившемся сезоне 33-летний Дзюба провел 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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