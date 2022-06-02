Дзюба определился с приоритетом для продолжения карьеры
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба намерен перебраться в чемпионат Турции, сообщает "Матч ТВ".
По сведениям источника, турецкий вариант является приоритетом для форварда. При этом маловероятно, что он останется в России. Контракт форварда с "Зенитом" истекает в конце июня и он станет свободным агентом. Таким образом, игрок сможет сменить клуб бесплатно.
В завершившемся сезоне 33-летний Дзюба провел 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
Не пропустите: Романцев высказался о возможных трудностях Дзюбы за рубежом. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Вратарь "Тоттенхэма" вернется в "Аталанту"
-
"Лацио" продлил контракт с Сарри
-
"Байер" Азмуна купил чешского таланта
-
Косово, Эстония и Грузия одержали победы в Лиге наций
-
"Ньюкасл" может купить одного из лидеров "Атлетико"
-
"Барселона" выбрала лучшего игрока сезона
-
"Фенербахче" назвал имя нового главного тренера
-
Ляказетт близок к возвращению в родной клуб
-
"Манчестер Юнайтед" расстался с Матой
-
Дирк Куйт возглавил голландский клуб
-
Дзюба определился с приоритетом для продолжения карьеры
-
Дортмундская "Боруссия" хочет продать пять игроков
-
Кофрие высказался о своем будущем в "Спартаке"
-
Самедов получил должность в "Факеле"
-
Бразилия разгромила Южную Корею. Неймар сделал дубль
-
В "Роторе" осталось только два футболиста на контракте
-
"Реал" подписал топ-защитника
-
Кержаков женится в четвертый раз
-
"Ливерпуль" предоставит психологическую помощь болельщикам после финала ЛЧ
-
Собчак сообщила о серьезных проблемах со здоровьем у владельца "Краснодара"