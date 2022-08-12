Дзюба определился с новым клубом

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Дзюба определился с новым клубом

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Российский форвард Артем Дзюба может перейти в "Истанбул".

По информации "Спорт-Экспресса", клуб уже провел переговоры с игроком на тему возможного трансфера. 

Сам экс-игрок "Зенита" заинтересован в продолжении карьеры в Турции, так как там есть возможность выступать в еврокубках.

Напомним, что "Истанбул" выступает в квалификации Лиги конференций.

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