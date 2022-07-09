Дзюба может завершить карьеру
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Агент Алексей Сафонов считает, что бывший форвард "Зенита" Артем Дзюба может завершить карьеру этим летом.
По словам агента, сейчас у футболиста не так уж много предложений.
"Знаешь, обычно, когда есть свободный агент, за него все бьются. А здесь игрок свободный, но даже не представляю, где он окажется. Самый лучший вариант для него, наверное, "Сочи". Они отдали Кассьерру, он мог бы там играть, плюс Сочи – хорошее место для семьи.
Но не знаю, захочет ли он сам. У него есть возможность выбора, он заработал за карьеру. Думаю, если бы он куда-то рвался, его переход давно бы объявили", - сказал агент.
В минувшем сезоне Дзюба провел за "Зенит" 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
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