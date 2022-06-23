Дзюба может воссоединиться с Черчесовым

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Российский нападающий Артем Дзюба может перейти в венгерский "Ференцварош".

Как пишет The Transfer Exchange Show со ссылкой на журналиста Алана Мура, венгры уже предложили 33-летнему футболисту трехлетний контракт с годовой зарплатой в 1 миллион долларов.

Интересно, что "Ференцварош" тренирует бывший наставник сборной России Станислав Черчесов.

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