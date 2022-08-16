Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Российский форвард Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Футболист близок к переходу в "Адана Демирспор", сообщает "Спорт-Экспресс".
Переговоры в данный момент продвигаются, сделка может быть закрыта в ближайшие дни.
В случае перехода 33-летний россиянин будет получать в турецкой команде 1,5 млн евро в год.
Не пропустите: Дзюба может оказаться в чемпионате Азербайджана. | https://dailysports.net
главное
-
Главные новости дня: 15 августа
-
Тяжелая победа "Реала", неудача "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 1-го тура Ла Лиги
-
Крупная победа "Манчестер Сити", потеря "Ливерпуля", позор "МЮ": результаты 2-го тура АПЛ
-
"Ливерпуль" в меньшинстве не смог обыграть "Кристал Пэлас"
-
Гол Ди Марии помог "Ювентусу" крупно выиграть в Серии А
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" готов продать молодого таланта ради покупки Рабьо
-
"Севилья" ведёт переговоры с "Баварией" о трансфере защитника
-
Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции
-
Появились детали трансфера Ндомбеле в "Наполи"
-
Ари может вернуться в Россию
-
Гари Невилл назвал "МЮ" кладбищем для игроков
-
Клопп оценил решение судьи удалить Нуньеса
-
Ройс недоволен трансферной политикой "Боруссии"
-
Главные новости дня: 15 августа
-
Тяжелая победа "Реала", неудача "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 1-го тура Ла Лиги
-
"Бетис" одержал крупную победу в 1-м туре Ла Лиги
-
Крупная победа "Манчестер Сити", потеря "Ливерпуля", позор "МЮ": результаты 2-го тура АПЛ
-
"Ливерпуль" в меньшинстве не смог обыграть "Кристал Пэлас"
-
Феерии "Ювентуса", "Милана" и "Наполи": все результаты 1-го тура чемпионата Италии
-
Гол Ди Марии помог "Ювентусу" крупно выиграть в Серии А
-
Роналду решил не уходить из "Манчестер Юнайтед"
-
Моуринью купил вкусный подарок игрокам "Ромы" за победу в 1-м туре Серии А
-
"Ювентус" и ПСЖ пока не могут договориться о переходе Паредеса
-
"Рома" вступила в борьбу за Асенсио
-
"Атлетико" разгромил "Хетафе" в стартовом туре Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24