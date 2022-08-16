Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции

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Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Российский форвард Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Футболист близок к переходу в "Адана Демирспор", сообщает "Спорт-Экспресс".

Переговоры в данный момент продвигаются, сделка может быть закрыта в ближайшие дни.

В случае перехода 33-летний россиянин будет получать в турецкой команде 1,5 млн евро в год.

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