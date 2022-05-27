Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба может перейти в турецкий топ-клуб.

"Знаю, что он находится на продвинутой стадии переговоров с одним из турецких клубов. На сильно продвинутой стадии. На продвинутой – не значит на финальной стадии. Бывает, что люди приезжают уже на подписание и не подписывают контракт. Но, насколько знаю, условия он уже проговорил и ждет каких-то формальностей. Это топовый клуб? Да", - приводит слова Геркуса "Матч ТВ".

Напомним, что контракт Дзюбы с "Зенитом" истекает ближайшим летом и он уже попрощался с командой. Таким образом, форвард сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач

Не пропустите: Дзюба ярко отреагировал на яркий имидж Кокорина. | https://dailysports.net