Дзюба может перейти в турецкий топ-клуб
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба может перейти в турецкий топ-клуб.
"Знаю, что он находится на продвинутой стадии переговоров с одним из турецких клубов. На сильно продвинутой стадии. На продвинутой – не значит на финальной стадии. Бывает, что люди приезжают уже на подписание и не подписывают контракт. Но, насколько знаю, условия он уже проговорил и ждет каких-то формальностей. Это топовый клуб? Да", - приводит слова Геркуса "Матч ТВ".
Напомним, что контракт Дзюбы с "Зенитом" истекает ближайшим летом и он уже попрощался с командой. Таким образом, форвард сможет перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач
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