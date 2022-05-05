Дзюба может перейти в сербский топ-клуб
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Генеральный директор белградской "Црвены Звезды" Звездан Терзич сообщил, что сербский клуб хочет подписать нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу.
"Мы хотим привести Дзюбу в клуб. С его помощью мы хотим обеспечить себе Лигу чемпионов", — приводит слова Терзича "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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