Дзюба может перейти в московский клуб
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Торпедо" Александр Бородюк поделился мнением о возможном подписании нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
"Думаю, это вполне реально. Все зависит от него. Он системообразующий игрок, который может наладить атмосферу в команде. Здесь нужно учитывать заработную плату и его желания. Тестировать его не нужно, он уже всем все доказал в российском футболе. Важно еще, как он вольется в команду. Есть нюансы, потому что в "Торпедо" сложившийся коллектив. Нужна химия", – приводит слова Бородюка "Матч ТВ".
Напомним, что контракт 33-летнего Дзюбы с "Зенитом" завершится ближайшим летом. Футболист уже объявил об уходе из клуба. Таким образом, он сможет перейти в новый клуб бесплатно.
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