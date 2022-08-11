Дзюба может перейти в "Краснодар"

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Зенита" Артем Дзюба может оказаться в "Краснодаре".

Как пишет Transfermarkt, "быки" рассматривают возможность приглашения форварда в случае ухода нападающего Джона Кордобы.

"Краснодар" уже договорился с "Кельном" о продаже футболиста, но помешать возвращению форварда в Бундеслигу может высокая зарплата.

Что касается Дзюбы, то летом он покинул "Зенит" в связи с истечением срока контракта. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

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