Дзюба может оказаться в чемпионате Азербайджана

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Дзюба может оказаться в чемпионате Азербайджана

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба может оказаться в чемпионате Азербайджана, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, футболист прилетел в Баку и может провести переговоры с "Нефтчи" или "Карабахом". 

В настоящее время 33-летний Дзюба является свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что форвард ведет переговоры с турецкими клубами, но его переход пока так и не состоялся.

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