Дзюба хочет покинуть "Зенит". У форварда есть несколько предложений
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба намерен сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает "RT на русском".
По сведениям источника, у футболиста есть предложения от российских и европейских клубов. Контракт Дзюбы с "Зенитом" истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
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