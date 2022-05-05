Дзюба хочет покинуть "Зенит". У форварда есть несколько предложений

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба намерен сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает "RT на русском".

По сведениям источника, у футболиста есть предложения от российских и европейских клубов. Контракт Дзюбы с "Зенитом" истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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