Фото инстаграм Джованни Симеоне/Автор неизвестен

Нападающий "Вероны" Джованни Симеоне может перебраться в "Наполи".

Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По словам инсайдера, неаполитанский клуб уже согласовал условия контракта с Джованни.

Ожидается, что "Наполи" арендует футболиста с правом выкупа.

В прошлом сезоне Симеоне стал лучшим бомбардиром "Вероны" в Серии А, забив 17 голов.

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