Джонс не включил Роналду в сборную легенд "МЮ"

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Джонс не включил Роналду в сборную легенд "МЮ"

Фото: твиттер Фила Джонса/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс выбрал пять легенд манкунианцев для игры в футбол пять на пять, сообщается на официальном сайте клуба.

Стоит отметить, что Джонс не включил в список португальского нападающего манкунианцев Криштиану Роналду.

В команду мечты Джонса попали следующие игроки: вратарь Эдвин ван дер Сар, защитники Неманья Видич и Стив Брюс, полузащитник Пол Скоулз и нападающий Уэйн Руни.

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