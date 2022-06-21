Джикия приехал на медосмотр на "Волге"

Фото: скриншот с видео "Чемпионата"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия приехал на медосмотр команды на "Волге" в кузове чёрного цвета.

Как сообщает корреспондент "Чемпионата", сам футболист немного прихрамывал.

Напомним, что сегодня игроки столичного клуба проходить плановый медосмотр перед началом предсезонной подготовки к старту Премьер-Лиги.

По итогам прошлого сезона "Спартак" набрал 38 очков в 30 матчах и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/2022.

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