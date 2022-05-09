Джеррард назвал "Ливерпуль" лучшей командой мира
Фото: твиттер Джеррарда\Автор неизвестен
Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард поделился мнением о "Ливерпуле", в котором ранее выступал.
"Это команда топ-уровня. Возможно, лучшая команда мира сейчас. Мы хорошо понимаем, какой вызов нас ждет. Я неоднократно говорил, с каким уважением отношусь к тренеру "Ливерпуля" и его тренерскому штабу.
Ты либо боишься эту команду, либо ты расправляешь плечи и стараешься найти свои моменты в игре. Против любой команды мира на поле можно найти момент, когда ей можно создать проблемы.
Понимаем, какой вызов нас ждет, но мы предвкушаем его и ждет", – сказал англичанин.
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Источник: "Сити" согласовал трансфер Холанда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18