Джеррард назвал "Ливерпуль" лучшей командой мира

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Джеррард назвал "Ливерпуль" лучшей командой мира

Фото: твиттер Джеррарда\Автор неизвестен

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард поделился мнением о "Ливерпуле", в котором ранее выступал.

"Это команда топ-уровня. Возможно, лучшая команда мира сейчас. Мы хорошо понимаем, какой вызов нас ждет. Я неоднократно говорил, с каким уважением отношусь к тренеру "Ливерпуля" и его тренерскому штабу.

Ты либо боишься эту команду, либо ты расправляешь плечи и стараешься найти свои моменты в игре. Против любой команды мира на поле можно найти момент, когда ей можно создать проблемы.

Понимаем, какой вызов нас ждет, но мы предвкушаем его и ждет", – сказал англичанин.

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