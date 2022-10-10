Джеррард близок увольнению из клуба АПЛ

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Джеррард близок увольнению из клуба АПЛ

Фото: твиттер Стивена Джеррарда/Автор неизвестен

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард может быть уволен в ближайшее время, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, решающим для британского специалиста может стать матч 10-го тура чемпионата Англии против "Ноттингем Форест". Преемником может стать наставник "Вильярреала" Унаи Эмери. В данный момент клуб занимает лишь 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

42-летний Джеррард тренирует "Астон Виллу" с 2021 года. 

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