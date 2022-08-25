"Дженоа" арендовала экс-игрока сборной Нидерландов
Фото: сайт "Дженоа"/Автор неизвестен
Нидерландский хавбек "Марселя" Кевин Стротман вернулся в чемпионат Италии.
32-летнего хавбека на один сезон арендовал "Дженоа", который выступает в Серии Б.
Стротман играл в Италии за "Дженоа" в сезоне-2020/21.Также он защищал цвета "Ромы" и "Кальяри".
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