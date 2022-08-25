"Дженоа" арендовала экс-игрока сборной Нидерландов

Теги марселькевин строотмандженоа

"Дженоа" арендовала экс-игрока сборной Нидерландов

Фото: сайт "Дженоа"/Автор неизвестен 

Нидерландский хавбек "Марселя" Кевин Стротман вернулся в чемпионат Италии.

32-летнего хавбека на один сезон арендовал "Дженоа", который выступает в Серии Б.

Стротман играл в Италии за "Дженоа" в сезоне-2020/21.Также он защищал цвета "Ромы" и "Кальяри".

Не пропустите: Кавани может перейти в "Валенсию". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: составы всех групп

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: составы всех групп

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов