"Дженоа" арендовала экс-игрока сборной Нидерландов

Фото: сайт "Дженоа"/Автор неизвестен

Нидерландский хавбек "Марселя" Кевин Стротман вернулся в чемпионат Италии.

32-летнего хавбека на один сезон арендовал "Дженоа", который выступает в Серии Б.

Стротман играл в Италии за "Дженоа" в сезоне-2020/21.Также он защищал цвета "Ромы" и "Кальяри".

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