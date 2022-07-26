Джеко отказывается уходить из "Интера"

Фото: твиттер Эдина Джеко/Автор неизвестен

Боснийский нападающий "Интера" Эдин Джеко не собирается уходить из миланского клуба, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист отклонил несколько предложений ради игры за "нерадзурри".

В прошлом сезоне 36-летний Джеко провел за "Интер" 48 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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