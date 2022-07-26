Джеко отказывается уходить из "Интера"

Теги интер миланэдин джеко

Джеко отказывается уходить из "Интера"

Фото: твиттер Эдина Джеко/Автор неизвестен

Боснийский нападающий "Интера" Эдин Джеко не собирается уходить из миланского клуба, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист отклонил несколько предложений ради игры за "нерадзурри".

В прошлом сезоне 36-летний Джеко провел за "Интер" 48 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Не пропустите: "Ювентус" сделал предложение по Фирмино: названа сумма. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хави высказался о возможном переходе Месси в "Барселону"

Хави высказался о возможном переходе Месси в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов