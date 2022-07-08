Джек Уилшер завершил карьеру

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Джек Уилшер завершил карьеру

Фото: твиттер Джека Уилшера/Автор неизвестен

Английский полузащитник Джек Уилшер объявил о завершении карьеры.

"Я объявляю об уходе из футбола. Это было невероятное путешествие, наполненное огромным количеством невероятных моментов. Я прошел путь от маленького мальчика до капитана "Арсенала" и игрока сборной Англии. Моя мечта сбылась. Мне было нелегко принять то, что в последнее время моя карьера идет на спад, но это не зависело от меня, хотя я хотел бы еще многое дать футболу", - написал Уилшер в своем твиттере.

30-летний Уилшер за свою карьеру выступал за "Арсенал", "Болтон", "Борнмут", "Вест Хэм" и "Орхус". За сборную Англии сыграл 34 матча и забил два мяча. 2-кратный обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии.

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