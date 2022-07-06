Джек Уилшер остался без клуба

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Джек Уилшер остался без клуба

Фото: сайт Джека Уилшера/Автор неизвестен

Английский полузащитник Джек Уилшер объявил об уходе из датского "Орхуса".

"Мое время в "Орхус" подошло к концу. Мы с клубом пришли к взаимному согласию, что мне лучше двигаться дальше. Я хотел бы поблагодарить всех в "Орхусе" за поддержку и доверие, которое они оказали мне с первого дня. Клуб проявил ко мне доверие, которое немногие были готовы мне дать. Спасибо, ребята, что приняли меня в свой клуб и город. Желаю вам всего наилучшего в будущем. Лично я рассматриваю все варианты", - написал Уилшер в своей социальной сети.

30-летний Уилшер выступал за "Орхус" с февраля 2022 года, провел за клуб 14 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи. Ранее играл за "Арсенал", "Болтон", "Борнмут" и "Вест Хэм". За сборную Англии сыграл 34 матча и забил два мяча.

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