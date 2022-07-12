Дзаньоло требует от "Ромы" отпустить его в "Ювентус"

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Дзаньоло требует от "Ромы" отпустить его в "Ювентус"

Фото: твиттер Николо Дзаньоло/Автор неизвестен

Полузащитник римской "Ромы" Николо Дзаньоло хочет перейти в туринский "Ювентус", сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, футболист пропустил тренировку римской команды и, тем самым, намерен форсировать переход в стан туринцев. При этом "Ювентус" пока не делал предложений по трансферу хавбеку. Ранее сообщалось, что "Рома" оценивает игрока в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний Дзаньоло провел за "Рому" 42 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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