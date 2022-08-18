Дзаньоло решил остаться в "Роме", несмотря на интерес "Тоттенхэма"
Фото: твиттер Николо Дзаньоло/Автор неизвестен
Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло принял решение остаться в римском клубе, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, футболист продлит контракт с "волками" до лета 2027 года с зарплатой пять миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" готов заплатить за итальянца порядка 50 миллионов евро.
В прошлом сезоне 23-летний Дзаньоло провел за "Рому" 42 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Болонья
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|26
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