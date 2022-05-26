Дзаньоло прокомментировал победу в Лиге Конференций

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Дзаньоло прокомментировал победу в Лиге Конференций

Фото: твиттер "Ромы"\Автор неизвестен

Итальянский полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло прокомментировал победу над "Фейеноордом" (1:0) в финальном матче Лиги Конференций.

"Это чудесно, я осуществил детскую мечту. Фанаты замечательные, они фантастические, это все для них. Мы сильная команда. Возможно, мы не осознаем, насколько сильны.

Посвящаю победу маме, дедушке, папе и сестре, которые были рядом со мной в трудные времена", – сказал итальянский футболист

Этот трофей стал первым еврокубком в истории римского клуба.

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