Дзаньоло прокомментировал победу в Лиге Конференций
Фото: твиттер "Ромы"\Автор неизвестен
Итальянский полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло прокомментировал победу над "Фейеноордом" (1:0) в финальном матче Лиги Конференций.
"Это чудесно, я осуществил детскую мечту. Фанаты замечательные, они фантастические, это все для них. Мы сильная команда. Возможно, мы не осознаем, насколько сильны.
Посвящаю победу маме, дедушке, папе и сестре, которые были рядом со мной в трудные времена", – сказал итальянский футболист.
Этот трофей стал первым еврокубком в истории римского клуба.
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