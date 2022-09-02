Дзагоев станет игроком "Рубина"

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Дзагоев станет игроком "Рубина"

Фото: телеграм "Рубина"/Автор неизвестен

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время перейдет в "Рубин".

Пресс-служба казанского клуба сообщила, что в данный момент звездный хавбек находится в расположении команды.

Отмечается, что Дзагоев уже провел несколько тренировок с казанским клубом и с ним подпишут контракт уже сегодня.

С 2008 по 2022 год хавбек выступал за ЦСКА. 

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