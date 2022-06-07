Дзагоев рассказал, какому игроку передает свой 10-й номер в ЦСКА

Фото: твиттер ЦСКА\Автор неизвестен

Уже бывший лидер ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, какой футболист армейского клуба достоин играть под 10-м номером.

"У ЦСКА появятся новые лидеры, но нужно время. Я очень верю в Ваню Облякова. Передаю ему свою десяточку, ха-ха. Для Вани нет разницы между тренировкой и игрой, он везде в хорошем смысле рубится одинаково. Желание есть, талант есть – осталось это закрепить.

Знаю, что его очень много критикуют. Вообще не по делу! В каждой игре он пробегает по 13 километров на приличной скорости, с головой всё в порядке, на мяче хорош. Игорь Дивеев чем старше становится, тем сильнее. Возраст пока играет свою роль. Если в опорной зоне или в нападении ты можешь ошибиться, то в защите каждая ошибка – ключевая. Судя по тому, как Дивей относится к себе и к футболу, у него хорошее будущее. Вот они с Обляковым и должны создавать новый костяк ЦСКА", — сказал Дзагоев в интервью "Чемпионату".

Алан Дзагоев провел за ЦСКА 397 игр, забил 77 голов, стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России, признавался лучшим молодым игроком премьер-лиги в 2008 году, девять раз попадал в список 33-х лучших игроков сезона.

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