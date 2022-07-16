Дзагоев рассказал, где может продолжить карьеру
Фото: твиттер Алана Дзагоева/Автор неизвестен
Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, где может продолжить карьеру.
По словам футболиста, им интересуются клубы Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.
"Чувствую себя отлично, тренируюсь ежедневно и поддерживаю форму. С физическим состоянием тоже все в порядке.
Сейчас есть интерес от нескольких клубов из Турции и ОАЭ. Мне эти варианты тоже интересны. Мы ведем переговоры", – сказал бывший футболист ЦСКА.
Напомним, что с мая Дзагоев имеет статус свободного агента.
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