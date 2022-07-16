Фото: твиттер Алана Дзагоева/Автор неизвестен

Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, где может продолжить карьеру.

По словам футболиста, им интересуются клубы Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

"Чувствую себя отлично, тренируюсь ежедневно и поддерживаю форму. С физическим состоянием тоже все в порядке.

Сейчас есть интерес от нескольких клубов из Турции и ОАЭ. Мне эти варианты тоже интересны. Мы ведем переговоры", – сказал бывший футболист ЦСКА.

Напомним, что с мая Дзагоев имеет статус свободного агента.

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