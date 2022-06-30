Дзагоев получил предложения от двух клубов

Фото: твиттер Алана Дзагоева/Автор неизвестен

Руководство "Алании" собирается подписать экс-хавбека ЦСКА Алана Дзагоева.

Как заявил вице-президент клуба Данил Гуриев, сейчас с футболистом ведутся переговоры.

"С Дзагоевым сейчас переговоры идут. Ждем ответа от Алана. Первая реакция его – "хочу домой", безусловно. Постараемся договориться.

Я думаю, что в ближайшую пару недель все должно решиться. У него есть еще предложение от "Химок", - сказал он.

31-летний Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года. Всего он провел за клуб 397 матчей во всех турнирах, забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. Летом он стал свободным агентом.

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