Дзагоев покинет ЦСКА
Фото: твиттер Алана Дзагоева/Автор неизвестен
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев покинет клуб летом, сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
По сведениям источника, руководство "армейского" клуба готов пышную церемонию прощания с игроком. Стороны решили досрочно расторгнуть контракт, который действует до лета 2023 года. При этом Дзагоев не будет завершать карьеру, как сообщалось ранее.
31-летний Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. Всего он провел за клуб 397 матчей во всех турнирах, забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи.
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