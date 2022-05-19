Дзагоев покинет ЦСКА

Фото: твиттер Алана Дзагоева/Автор неизвестен

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев покинет клуб летом, сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По сведениям источника, руководство "армейского" клуба готов пышную церемонию прощания с игроком. Стороны решили досрочно расторгнуть контракт, который действует до лета 2023 года. При этом Дзагоев не будет завершать карьеру, как сообщалось ранее.

31-летний Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. Всего он провел за клуб 397 матчей во всех турнирах, забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи.

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