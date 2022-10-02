Два ключевых игрока "Баварии" сдали положительный тест на коронавирус

Фото: твиттер Томаса Мюллера\Автор неизвестен

Нападающий Томас Мюллер и полузащитник Йозуа Киммих сдали положительные тесты на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт "Баварии", игроки остаются дома на самоизоляции.

У футболистов пока не наблюдается никаких симптомов заболевания.

Через пять дней карантин в клубе могут снять, при условии, что у футболистов с положительным результатом не было симптомов в течение 48 часов.

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