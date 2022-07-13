Два клуба РПЛ нацелились на форварда "Рубина" Лисаковича

Фото твиттер "Рубина"/Автор неизвестен

Форвард "Рубина" Виталий Лисакович интересен двух клубам РПЛ из первой восьмерки.

Как пишет "СЭ", представители этих коллективов уже общались с окружением игрока, но решительных действий пока не предпринимали.

Источник отмечает, что сам Лисакович не намерен оставаться в казанском клубе.

Также известно, что "Рубин" готов отпустить 24-летнего белоруса не менее, чем за миллион евро.

В прошедшем сезоне Лисакович забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах во всех турнирах.

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