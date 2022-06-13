Два клуба поборются за защитника "Барселоны" Мингесу

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Два клуба поборются за защитника "Барселоны" Мингесу

Фото: твиттер Оскара Мингесы/Авто неизвестен

"Хоффенхайм" и "Валенсия" проявляют интерес к защитнику "Барселоны" Оскару Мингесе, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб готов продать футболиста за пять миллионов евро. Мингеса может согласиться покинуть клуб, так как на него не рассчитывает главный тренер Хави Эрнандес.

В минувшем сезоне 23-летний Мингеса провел за "Барселону" 27 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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