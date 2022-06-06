Два клуба АПЛ борются за Зинченко

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Два клуба АПЛ борются за Зинченко

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

"Арсенал" и "Вест Хэм" ведут борьбу за украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, лондонские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Тренерам обоих клубов нравится тот факт, что украинец может сыграть на левом краю обороны и в центре полузащиты.

В минувшем сезоне 25-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 28 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

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