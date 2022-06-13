Думфрис сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Баварией"

Фото: твиттер Дензела Думфриса/Автор неизвестен

Голландский защитник миланского "Интера" Дензел Думфрис хочет перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, на футболиста также претендовала "Бавария", но он намерен присоединиться к манкуанианцам, так как хочет поработать под руководством наставника "дьяволов" Эрика Тен Хага.

Ранее сообщалось, что "Интер" оценивает игрока в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний Думфрис провел за "Интер" 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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