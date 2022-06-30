Думбия сменил клуб во Франции

Теги реймсмусса думбиясошо

Думбия сменил клуб во Франции

Фото: твиттер "Ростова"/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Ростова" Мусса Думбия пополнил ряды "Сошо".

Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

"Сошо" подписал игрока на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан на три года.

Последнее время малиец играл за "Реймс", за который провёл 77 матчей и забил пять голов. 

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