Дуглас Коста продает роскошный дом за 4 миллиона евро (видео)

Фото: твиттер Дугласа Косты/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Дуглас Коста выставил на продажу роскошный дом в Порту-Алегри (Бразилия).

В трехэтажном доме площадью 1200 квадратных метров есть большое количество жилых комнат, комнаты для боулинга и покера, кинозал, тренажерный зал и другие помещения. Футболист хочет получить за дом четыре миллиона евро. Впрочем, бразильцу не удается продать дом уже четыре месяца из-за его высокой стоимости.

31-летний Коста выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2022 года. Ранее играл за "Гремио", "Шахтер", "Баварию", "Ювентус", вновь "Баварию" и вновь "Гремио". За сборную Бразилии сыграл 31 матч и забил три гола.

Не пропустите: Ярмоленко перешел в клуб Реброва. | https://dailysports.net