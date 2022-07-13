Дуглас Коста продает роскошный дом за 4 миллиона евро (видео)

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Дуглас Коста продает роскошный дом за 4 миллиона евро (видео)

Фото: твиттер Дугласа Косты/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Дуглас Коста выставил на продажу роскошный дом в Порту-Алегри (Бразилия).

В трехэтажном доме площадью 1200 квадратных метров есть большое количество жилых комнат, комнаты для боулинга и покера, кинозал, тренажерный зал и другие помещения. Футболист хочет получить за дом четыре миллиона евро. Впрочем, бразильцу не удается продать дом уже четыре месяца из-за его высокой стоимости.

31-летний Коста выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2022 года. Ранее играл за "Гремио", "Шахтер", "Баварию", "Ювентус", вновь "Баварию" и вновь "Гремио". За сборную Бразилии сыграл 31 матч и забил три гола.

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