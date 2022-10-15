Дубль Кавани не помог "Валенсии" обыграть аутсайдера Ла Лиги
Фото: твиттер "Валенсии"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле сыграла вничью с "Эльче" со счетом 2:2.
У хозяев два мяча забил Эдинсон Кавани, в составе гостей дублем отметился Пере Милья.
"Валенсия", набрав 14 очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" с 3 очками остался на последнем, 20-м месте.
"Валенсия" – "Эльче" - 2:2 (2:1)
Голы: Милья, 29 (с пенальти) - 0:1, Кавани, 41 (с пенальти) - 1:1, Кавани, 45 - 2:1, Милья, 65 - 2:2
"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Джемерт, Гайя (Хесус Васкес, 87), Алмейда (Тони Лато, 80), Нико Гонсалес, Муса (Мориба, 75), Кавани (Дуро, 46), Клюйверт (Франсиско Перес, 87), Лино.
"Эльче": Бадия, Бигас (Диего Гонсалес, 29), Роко (Верду, 67), Паласиос, Клерк, Кольядо (Фернандес Меркау, 46), Моренте, Маскарель, Гути, Хосан (Понсе, 46), Милья (Кина, 79).
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|Команда
|М
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
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|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14