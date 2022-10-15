Дубль Кавани не помог "Валенсии" обыграть аутсайдера Ла Лиги

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Дубль Кавани не помог "Валенсии" обыграть аутсайдера Ла Лиги

Фото: твиттер "Валенсии"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле сыграла вничью с "Эльче" со счетом 2:2.

У хозяев два мяча забил Эдинсон Кавани, в составе гостей дублем отметился Пере Милья.

"Валенсия", набрав 14 очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" с 3 очками остался на последнем, 20-м месте.

"Валенсия" – "Эльче" - 2:2 (2:1)
Голы: Милья, 29 (с пенальти) - 0:1, Кавани, 41 (с пенальти) - 1:1, Кавани, 45 - 2:1, Милья, 65 - 2:2

"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Джемерт, Гайя (Хесус Васкес, 87), Алмейда (Тони Лато, 80), Нико Гонсалес, Муса (Мориба, 75), Кавани (Дуро, 46), Клюйверт (Франсиско Перес, 87), Лино.

"Эльче": Бадия, Бигас (Диего Гонсалес, 29), Роко (Верду, 67), Паласиос, Клерк, Кольядо (Фернандес Меркау, 46), Моренте, Маскарель, Гути, Хосан (Понсе, 46), Милья (Кина, 79).

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