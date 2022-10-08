Дубль Джеко принес "Интеру" гостевую победу в Серии А

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Дубль Джеко принес "Интеру" гостевую победу в Серии А

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде обыграл "Сассуоло" со счетом 2:1.

Победу миланскому клубу принес дубль Эдина Джеко. У хозяев отличился Давиде Фраттези.

"Интер", набрав 15 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" с 12 очками опустился на девятую позицию.

"Сассуоло" – "Интер" - 1:2 (0:1)
Голы: Джеко, 44 - 0:1, Фраттези, 60 - 1:1, Джеко, 75 - 1:2

"Сассуоло": Консильи, Толян, Феррари (Руан, 88), Эрлич (Айхан, 82), Рожерио, Лопес, Фраттези (Альварес, 82), Торстведт (Харруи, 71), Пинамонти, Лорьянте, Сейде (Антист, 71).

"Интер": Онана, Думфрис, Д`Амброзио (Шкриньяр, 58), Ачерби, Бастони, Димарко (Дармиан, 68), Чалханоглу, Барелла (Гальярдини, 84), Аслани (Мхитарян, 46), Джеко, Мартинес.

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