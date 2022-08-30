Друг Роналду ответил на слухи о переходе футболиста в "Наполи"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Журналист Эду Агирре, который тесно общается с нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, ответил на слухи о возможном переходе форварда в "Наполи".

По его словам, португалец не рассматривает такой вариант развития своей карьеры.

Напомним, во время нынешнего трансферного окна Роналду связывали с рядом европейских клубов. Главной целью форварда было играть за команду, котора пробилась в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне АПЛ португалец провёл за клуб четыре матча.

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