Дортмундская "Боруссия" вырвала победу над "Фрайбургом"

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Фрайбург" со счетом 3:1.

Победу гостям принесли голы Джейми Байно-Гиттенса, Юссуфы Мукоко и Мариуса Вольфа. У хозяев отличился Михаэль Грегорич.

"Фрайбург" – "Боруссия" - 1:3 (1:0)

Голы: Грегорич, 35 - 1:0, Байно-Гиттенс, 77 - 1:1, Мукоко, 84 - 1:2, Вольф, 88 - 1:3

"Фрайбург": Флеккен, Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Гюнтер, Хефлер, Грифо (Вайсхаупт, 85), Шаллаи, Эггештайн, Грегорич (Петерсен, 74), Доан (Кьере, 85).

"Боруссия": Кобель, Менье (Вольф, 46), Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру, Ройс, Азар (Байно-Гиттенс, 64), Дауд (Брандт, 76), Беллингем, Модест, Мален (Мукоко, 70).

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