Дортмундская "Боруссия" вырвала победу над "Фрайбургом"
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Фрайбург" со счетом 3:1.
Победу гостям принесли голы Джейми Байно-Гиттенса, Юссуфы Мукоко и Мариуса Вольфа. У хозяев отличился Михаэль Грегорич.
"Фрайбург" – "Боруссия" - 1:3 (1:0)
Голы: Грегорич, 35 - 1:0, Байно-Гиттенс, 77 - 1:1, Мукоко, 84 - 1:2, Вольф, 88 - 1:3
"Фрайбург": Флеккен, Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Гюнтер, Хефлер, Грифо (Вайсхаупт, 85), Шаллаи, Эггештайн, Грегорич (Петерсен, 74), Доан (Кьере, 85).
"Боруссия": Кобель, Менье (Вольф, 46), Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру, Ройс, Азар (Байно-Гиттенс, 64), Дауд (Брандт, 76), Беллингем, Модест, Мален (Мукоко, 70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20