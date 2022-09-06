Дортмундская "Боруссия" стартовала в Лиге чемпионов с крупной победы
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила "Копенгаген" со счетом 3:0.
Победу немецкому клубу принесли голы Марко Ройса, Рафаэла Геррейру и Джуда Беллингема.
"Боруссия" Германия – "Копенгаген" Дания - 3:0 (2:0)
Голы: Ройс, 35 - 1:0, Геррейру, 42 - 2:0, Беллингем, 83 - 3:0
"Боруссия": Майер, Менье, Зюле, Шлоттербек, Геррейру (Роте, 86), Ройс (Вольф, 86), Азар (Рейна, 23), Брандт, Озджан (Джан, 66), Беллингем, Модест (Мукоко, 66).
"Копенгаген": Райан, Дикс (Йелерт, 81), Хочолава (Бойлесен, 81), Вавро, Кристиансен, Фальк, Зека (Соренсен, 72), Лерагер, Классон, Корнелиус, Дарами (Харальдссон, 60).
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|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4