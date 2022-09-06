Дортмундская "Боруссия" стартовала в Лиге чемпионов с крупной победы

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила "Копенгаген" со счетом 3:0.

Победу немецкому клубу принесли голы Марко Ройса, Рафаэла Геррейру и Джуда Беллингема.

"Боруссия" Германия – "Копенгаген" Дания - 3:0 (2:0)

Голы: Ройс, 35 - 1:0, Геррейру, 42 - 2:0, Беллингем, 83 - 3:0

"Боруссия": Майер, Менье, Зюле, Шлоттербек, Геррейру (Роте, 86), Ройс (Вольф, 86), Азар (Рейна, 23), Брандт, Озджан (Джан, 66), Беллингем, Модест (Мукоко, 66).

"Копенгаген": Райан, Дикс (Йелерт, 81), Хочолава (Бойлесен, 81), Вавро, Кристиансен, Фальк, Зека (Соренсен, 72), Лерагер, Классон, Корнелиус, Дарами (Харальдссон, 60).

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