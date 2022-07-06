Дортмундская "Боруссия" совершила рекордный трансфер в своей истории
Фото: сайт дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
Пресс-служба дортмундской "Боруссии" на официальном сайте объявила о переходе ивуарийского нападающего амстердамского "Аякса" Себастьена Аллера.
Трансфер форварда стал рекордным для немецкого клуба и составил 31 миллион евро. Футболист заключил со "шмелями" контракт до лета 2026 года.
28-летний Аллер выступал за "Аякс" с 2021 года. Всего он провел за клуб 65 матчей во всех турнирах, забил 47 голов и отдал 16 результативных передач. Ранее играл за "Осер", "Утрехт", "Айнтрахт" и "Вест Хэм". За сборную Кот-д'Ивуара сыграл 15 матчей и забил четыре мяча. 2-кратный чемпион Нидерландов, обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Кубка Германии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20