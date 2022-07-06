Дортмундская "Боруссия" совершила рекордный трансфер в своей истории

Фото: сайт дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Пресс-служба дортмундской "Боруссии" на официальном сайте объявила о переходе ивуарийского нападающего амстердамского "Аякса" Себастьена Аллера.

Трансфер форварда стал рекордным для немецкого клуба и составил 31 миллион евро. Футболист заключил со "шмелями" контракт до лета 2026 года.

28-летний Аллер выступал за "Аякс" с 2021 года. Всего он провел за клуб 65 матчей во всех турнирах, забил 47 голов и отдал 16 результативных передач. Ранее играл за "Осер", "Утрехт", "Айнтрахт" и "Вест Хэм". За сборную Кот-д'Ивуара сыграл 15 матчей и забил четыре мяча. 2-кратный чемпион Нидерландов, обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Кубка Германии.

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